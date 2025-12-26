Samsun'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un İlkadım ilçesinde tütün mamulü kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonu tamamladı.

Operasyonun ayrıntıları

Operasyon kapsamında İlkadım ilçesinde 7 şahsa ait 7 ikamet, 4 iş yeri ve 2 depo olmak üzere toplam 13 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen maddeler arasında 727 bin 200 adet makaron, 159 bin 600 adet doldurulmuş makaron sigara, 598 kilogram kaçak tütün ile bir adet manual sigara sarma makinesi bulunuyor.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulamaların ardından R.U. (32), A.U. (38), M.U. (36) ve E.Ç. (21) bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

