Samsun'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun İlkadım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı; yüzbinlerce makaron, 598 kg kaçak tütün ve sarma makinesi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:58
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un İlkadım ilçesinde tütün mamulü kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonu tamamladı.

Operasyonun ayrıntıları

Operasyon kapsamında İlkadım ilçesinde 7 şahsa ait 7 ikamet, 4 iş yeri ve 2 depo olmak üzere toplam 13 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen maddeler arasında 727 bin 200 adet makaron, 159 bin 600 adet doldurulmuş makaron sigara, 598 kilogram kaçak tütün ile bir adet manual sigara sarma makinesi bulunuyor.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulamaların ardından R.U. (32), A.U. (38), M.U. (36) ve E.Ç. (21) bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

