Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Bin 100 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun Emniyeti'nin İlkadım'da düzenlediği operasyonda S.A.A. (20) isimli zanlının üzerinde, aracında ve ikametinde toplam 14 bin 100 adet sentetik ecza bulundu.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:53
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, İlkadım ilçesinde yapılan aramalarda çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon detayları

Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada S.A.A. (20) isimli şüphelinin üzerinde, aracında ve ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda toplam 14 bin 100 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

