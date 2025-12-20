Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 14 bin 100 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, İlkadım ilçesinde yapılan aramalarda çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon detayları

Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada S.A.A. (20) isimli şüphelinin üzerinde, aracında ve ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda toplam 14 bin 100 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

YAPILAN ARAMALARDA TOPLAM 14 BİN 100 ADET SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ