Samsun İncesu'da Sahile Vuran Sandık İncelemeye Alındı

Samsun Atakum İncesu'da sahile vuran sandık, üzerinde Rusça yazılar olduğu iddiasıyla polis tarafından alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:43
Olay yerinde güvenlik tedbiri alındı

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi İncesu mevkisinde sahilde görülen bir sandık, vatandaşlar tarafından yetkililere bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sandık üzerinde iddiaya göre Rusça yazılar bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine sandık, tedbir amaçlı muhafaza altına alındı.

Şüpheli sandık, gerekli kontrollerin yapılması için polis merkezine götürüldü. Sandığın içeriğinin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

