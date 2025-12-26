Samsun İncesu'da Sahile Vuran Sandık İncelemeye Alındı

Olay yerinde güvenlik tedbiri alındı

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi İncesu mevkisinde sahilde görülen bir sandık, vatandaşlar tarafından yetkililere bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sandık üzerinde iddiaya göre Rusça yazılar bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine sandık, tedbir amaçlı muhafaza altına alındı.

Şüpheli sandık, gerekli kontrollerin yapılması için polis merkezine götürüldü. Sandığın içeriğinin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİ İNCESU MEVKİSİNDE SAHİLE VURAN BİR SANDIK, POLİS EKİPLERİNCE İNCELEMEYE ALINDI.