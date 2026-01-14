Şanlıurfa'da 2 bin 644 tarihi eser ele geçirildi

Ceylanpınar'da düzenlenen operasyonda 2 bin 638 sikke bulundu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması" çerçevesinde yürütülen çalışmada bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda 2 bin 638 adet gümüş ve bronz sikke ile 6'sı süs eşyası olmak üzere toplam 2 bin 644 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alındı.

