Şanlıurfa'da 2 bin 644 tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa Ceylanpınar'da düzenlenen operasyonda 2 bin 638 gümüş ve bronz sikke ile toplam 2 bin 644 tarihi eser ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 12:43
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:50
Ceylanpınar'da düzenlenen operasyonda 2 bin 638 sikke bulundu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması" çerçevesinde yürütülen çalışmada bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda 2 bin 638 adet gümüş ve bronz sikke ile 6'sı süs eşyası olmak üzere toplam 2 bin 644 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alındı.

