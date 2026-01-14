Iğdır'da 'torbacı' operasyonu: 15 adrese eş zamanlı baskın
Operasyonun detayları ve ele geçirilenler
Iğdır'da 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik olarak 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından il genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.
Yapılan aramalarda 161,22 gram metamfetamin, 210 gram skunk, 62,56 gram esrar, 2 adet tüfek, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet tabanca ele geçirilmiştir.
Operasyon kapsamında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 11 şüpheli gözaltına alınmıştır.
Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli mercilerce uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanırken, 13 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçu kapsamında adli işlem gerçekleştirilmiştir.
