Samsun’da ATM Önünde Cinayet: Zanlılara 16 Yıl 4’er Ay Hapis

Olayın Detayları

Olay, 14 Kasım 2024 tarihinde Samsun’un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atakent Caddesi’nde meydana geldi. Ali Gültekin (22), ATM’den para çekerken güvenlik kameralarının önünde silahlı saldırıya uğradı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaralı olarak kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Ali Gültekin, olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Polis soruşturmasında, olayın faili olduğu tespit edilen K.D. (17) ile olay sırasında yanında bulunan M.A. (17) ve S.K. (16) isimli şüpheliler belirlendi. K.D.’nin 6, M.A.’nın 2 ve S.K.’nin 8 suç kaydı bulunduğu kaydedildi. Üç çocuk, Derecik Mezarlığı yanında suçta kullandıkları silahla birlikte polise teslim oldu ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine sevk edildiler. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son Duruşma ve Karar

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında, silahı ateşlediği gösterilen K.D. ile yanında bulunan M.A. hakkında ilk etapta müebbet hapis cezası talep edildi. Sanıkların olay tarihinde 17 yaşında olmaları nedeniyle cezaları indirilerek, her biri "kasten öldürme" suçundan 15 yıl ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl 4 ay olmak üzere toplam 16 yıl 4’er ay hapis cezasına hükmedildi.

Mahkeme, sanıklar hakkında pişmanlık veya iyi hal indirimi uygulamadı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz yargılanan S.K. ise yargılama sürecinde beraat etti.

