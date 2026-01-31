Şanlıurfa’da İstinat Duvarı Otomobilin Üzerine Devrildi

Şanlıurfa Eyyübiye'de yoğun yağış sonucu Dede Osman Mahallesi'nde istinat duvarı park halindeki 33 KS 636 plakalı otomobilin üzerine çöktü; araçta kimse yoktu.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:20
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:20
Şanlıurfa’da İstinat Duvarı Otomobilin Üzerine Devrildi

Şanlıurfa’da İstinat Duvarı Otomobilin Üzerine Devrildi

Yağış sonrası park halindeki araç zarar gördü, facia son anda önlendi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Dede Osman Mahallesi'nde, yoğun yağışlı hava nedeniyle bir evin istinat duvarının park halindeki otomobilin üzerine devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayda 33 KS 636 plakalı otomobilin üzerine korkuluk duvarı çöktü. Çökme sırasında araçta kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Otomobilde maddi hasar oluşurken, olay anına ilişkin görüntüler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kentte son günlerde etkili olan yağışlı hava zaman zaman olumsuzluklara da neden oldu.

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü: İstinat duvarı otomobilin üzerine böyle devrildi

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü: İstinat duvarı otomobilin üzerine böyle devrildi

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Jandarmadan Büyük Operasyon: 152 bin 800 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
2
Mardin Kızıltepe’de 7’inci kattan düşen 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
3
Gaziantep’te Sahte Para ile Hayvan Alarak Besiciyi Dolandıran 3 Şüpheli Yakalandı
4
Atlas Çağlayan’ın Ailesini Tehdit Eden Şüpheli Diyarbakır’da Tutuklandı
5
Uludağ'da Fahri Otel Telesiyejinde Arıza: 51 Tatilci Kurtarıldı
6
Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 4 Kişi Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları