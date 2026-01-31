Şanlıurfa’da İstinat Duvarı Otomobilin Üzerine Devrildi

Yağış sonrası park halindeki araç zarar gördü, facia son anda önlendi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Dede Osman Mahallesi'nde, yoğun yağışlı hava nedeniyle bir evin istinat duvarının park halindeki otomobilin üzerine devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayda 33 KS 636 plakalı otomobilin üzerine korkuluk duvarı çöktü. Çökme sırasında araçta kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Otomobilde maddi hasar oluşurken, olay anına ilişkin görüntüler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kentte son günlerde etkili olan yağışlı hava zaman zaman olumsuzluklara da neden oldu.

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü: İstinat duvarı otomobilin üzerine böyle devrildi