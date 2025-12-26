DOLAR
Şanlıurfa'da narkotik operasyonu: 3 bin 234 sentetik hap, 2 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 3 bin 234 sentetik hap ele geçirildi, 2 kişi farklı suçlamalarla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:44
Şanlıurfa'da narkotik operasyonu: 3 bin 234 sentetik hap, 2 gözaltı

Şanlıurfa'da narkotik operasyonunda 3 bin 234 sentetik hap ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, narkotik suçlarla mücadele kapsamında tespit edilen şüpheli şahıslara ve adreslerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 3 bin 234 adet sentetik hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan biri uyuşturucu madde kullanma suçu nedeniyle, diğer ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla işlem altına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, narkotik suçlarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

