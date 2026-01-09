Sapanca Otoparkında Drift: A.S.'ye 58 bin 217 TL Ceza, Ehliyetine 2 Ay El Konuldu

Sapanca'da panelvan minibüsle otoparkta drift atan A.S.'ye 2918 sayılı KTK 67/1-D uyarınca 58 bin 217 TL ceza kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:37
Sapanca Otoparkında Drift: A.S.'ye Para Cezası ve Ehliyete El

Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, panelvan minibüs ile otoparkta drift yapan sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Olay, Kırkpınar Soğuksu Mahallesinde, 4 Ocak Pazar günü Melih Kibar Sahilyolu Caddesi'nde bulunan Festival Alanı otoparkında gerçekleşti. Paylaşılan videoları inceleyen Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı ve plaka tespitine ulaştı.

Yapılan tespitler sonucunda araç sürücüsü A.S. hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 67/1-D maddesi uyarınca idari işlem uygulandı. Sürücüye 58 bin 217 TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine 2 ay el konuldu.

Bunun yanı sıra A.S. hakkında, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, benzer tehlikeli davranışların trafik güvenliğini tehlikeye attığını vurgulayarak toplumun duyarlı olmasını istedi.

