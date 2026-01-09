Sapanca Otoparkında Drift: A.S.'ye 58 bin 217 TL Ceza, Ehliyetine 2 Ay El Konuldu

Sapanca Otoparkında Drift: A.S.'ye Para Cezası ve Ehliyete El
Olayın ayrıntıları ve soruşturma
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, panelvan minibüs ile otoparkta drift yapan sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.
Olay, Kırkpınar Soğuksu Mahallesinde, 4 Ocak Pazar günü Melih Kibar Sahilyolu Caddesi'nde bulunan Festival Alanı otoparkında gerçekleşti. Paylaşılan videoları inceleyen Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı ve plaka tespitine ulaştı.
Yapılan tespitler sonucunda araç sürücüsü A.S. hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 67/1-D maddesi uyarınca idari işlem uygulandı. Sürücüye 58 bin 217 TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine 2 ay el konuldu.
Bunun yanı sıra A.S. hakkında, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
Emniyet yetkilileri, benzer tehlikeli davranışların trafik güvenliğini tehlikeye attığını vurgulayarak toplumun duyarlı olmasını istedi.
SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE PANELVAN MİNİBÜS İLE DRİFT ATAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 2 AY EL KONULARAK 58 BİN 217 TL PARA CEZASI KESİLDİ.