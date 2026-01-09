Selendi'de Şiddetli Fırtına: İki Minare Yıkıldı, Çok Sayıda Çatı Uçtu

Manisa'nın Selendi ilçesinde şiddetli fırtına iki cami minaresini yıktı, çok sayıda evin çatısı uçtu; can kaybı yok, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:09
Selendi'de Şiddetli Fırtına: İki Minare Yıkıldı, Çok Sayıda Çatı Uçtu

Selendi'de şiddetli fırtına yıkıma neden oldu

İki caminin minaresi çöktü, evlerin çatıları zarar gördü

Manisa'nın Selendi ilçesinde gün boyu etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, iki mahallede cami minarelerinin yıkılmasına ve birçok evin çatısının uçmasına yol açtı.

Fırtına özellikle kırsal mahallelerde büyük hasara neden oldu. Kırsal Çıkrıkcı Mahallesi'nde bulunan bir caminin minaresi tamamen yıkılırken, Kabaklar Camii'nin minaresinin sivri (külah) kısmı fırtınaya dayanamayarak devrildi. Her iki olayda da can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, camilerde maddi hasar oluştu.

Ayrıca fırtına nedeniyle Omurlar Mahallesi Hacıyeri Sokak ile Yeşil Mahalle'de birer evin çatısı uçtu. Uçan çatı parçalarının yaklaşık 100 metre ileriye savrulduğu bildirildi; olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, zarar gören alanlarda güvenlik tedbiri alarak olay yerlerini güvenlik şeridiyle çevirdi.

Fırtına ilçenin birçok noktasında bacalara ve çatılarına zarar verirken, bazı bölgelerde gece saatlerinde elektrik kesintileri yaşandı. Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, zarar gören mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve şunları ifade etti: "Rabbim her türlü afetten bizleri korusun. Çok şükür can kaybımız yok. El birliği içerisinde vatandaşlarımıza yardımcı olacağız".

Yetkililer, hasar tespit ve onarım çalışmaları ile vatandaşlara destek için ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE GÜN BOYU ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ, İKİ MAHALLEDE...

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE GÜN BOYU ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ, İKİ MAHALLEDE CAMİ MİNARELERİNİN YIKILMASINA, BİRÇOK EVİN ÇATISININ UÇMASINA NEDEN OLDU. İLÇE GENELİNDE MADDİ HASAR MEYDANA GELİRKEN, OLAYLARDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMADI.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE GÜN BOYU ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ, İKİ MAHALLEDE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla 112: 2025'te 1 milyon 360 bin 165 çağrı
2
Dr. Yusuf Yeşilmen, Mardin 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Oldu
3
Sapanca Otoparkında Drift: A.S.'ye 58 bin 217 TL Ceza, Ehliyetine 2 Ay El Konuldu
4
Çorum Başsavcısı Bektaş: Hazırlık Evrakında %10 Azalma, %110 Evrak Temizleme Rekoru
5
Çorum'da Polis Denetiminde 6 Kişi Yakalandı
6
Antalya'da Karavanda Ölü Bulundu: 67 Yaşındaki Abdurrahman Coşkun Kurtaran
7
Konya'da Tır Ağaçları Ezerek Karşı Şeride Geçti: Sürücü Ağır Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları