Selendi'de Şiddetli Fırtına: İki Minare Yıkıldı, Çok Sayıda Çatı Uçtu

Selendi'de şiddetli fırtına yıkıma neden oldu

İki caminin minaresi çöktü, evlerin çatıları zarar gördü

Manisa'nın Selendi ilçesinde gün boyu etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, iki mahallede cami minarelerinin yıkılmasına ve birçok evin çatısının uçmasına yol açtı.

Fırtına özellikle kırsal mahallelerde büyük hasara neden oldu. Kırsal Çıkrıkcı Mahallesi'nde bulunan bir caminin minaresi tamamen yıkılırken, Kabaklar Camii'nin minaresinin sivri (külah) kısmı fırtınaya dayanamayarak devrildi. Her iki olayda da can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, camilerde maddi hasar oluştu.

Ayrıca fırtına nedeniyle Omurlar Mahallesi Hacıyeri Sokak ile Yeşil Mahalle'de birer evin çatısı uçtu. Uçan çatı parçalarının yaklaşık 100 metre ileriye savrulduğu bildirildi; olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, zarar gören alanlarda güvenlik tedbiri alarak olay yerlerini güvenlik şeridiyle çevirdi.

Fırtına ilçenin birçok noktasında bacalara ve çatılarına zarar verirken, bazı bölgelerde gece saatlerinde elektrik kesintileri yaşandı. Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, zarar gören mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve şunları ifade etti: "Rabbim her türlü afetten bizleri korusun. Çok şükür can kaybımız yok. El birliği içerisinde vatandaşlarımıza yardımcı olacağız".

Yetkililer, hasar tespit ve onarım çalışmaları ile vatandaşlara destek için ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE GÜN BOYU ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ, İKİ MAHALLEDE CAMİ MİNARELERİNİN YIKILMASINA, BİRÇOK EVİN ÇATISININ UÇMASINA NEDEN OLDU. İLÇE GENELİNDE MADDİ HASAR MEYDANA GELİRKEN, OLAYLARDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMADI.