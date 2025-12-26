Şile Belediyesi Soruşturmasında 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Şile Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturmanın seyri

Şile Belediyesine yönelik soruşturmada, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin geçtiğimiz temmuz ayında tutuklandığı belirtilmişti. Soruşturmanın ikinci dalgası, 23 Aralık tarihinde gerçekleştirilen operasyonla devam etti ve yeni deliller doğrultusunda 22 kişi gözaltına alındı.

Suçlamalar ve deliller

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yer alıyor. Emniyetteki ifade süreçleri tamamlanan zanlılar hakkında, HTS kayıtları ve MASAK raporlarındaki hesap hareketlerinde rüşvet ve usulsüzlük izine rastlandığı kaydedildi.

Adliyeye sevk

HTS ve MASAK bulguları ile yürütülen soruşturmanın ardından 22 şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın şüphelileri adliyeye götürüldü