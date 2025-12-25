DOLAR
Sincan'da Tahliyeler Başladı: 11. Yargı Paketi Yürürlüğe Girdi

TBMM'nin kabul ettiği 11. Yargı Paketi yürürlüğe girdi; Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliyeler başladı, mahkum yakınları sevincini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 20:18
Sincan'da Tahliyeler Başladı: 11. Yargı Paketi Yürürlüğe Girdi

Sincan'da tahliyeler başladı: 11. Yargı Paketi yürürlüğe girdi

TBMM'de kabul edilen 11. Yargı Paketi olarak bilinen "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler başladı.

Mahkum yakınlarının sevinci

Cezaevi önünde toplanan yakınlar, tahliye kararını bekledi. Tahliye kararıyla mutlu olduklarını söyleyen yakınlar duygularını paylaştı.

Mesut Arsoy: "Çıkacakları için mutluyuz. Milletvekillerimize de çok teşekkür ederiz"

Satılmış Direk: "Mutluyuz, inşallah Türk millet adına hayırlara vesile olur. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun"

Ailelere kavuşmanın mutluluğu

Haydar Ali Deligöz: "Cezaevinde babam ve kardeşim var, onları dört gözle bekliyoruz. Onlar da çıktığı zaman daha güzel bir yaşam süreceğiz. Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Herkesi ailesine kavuşturdular"

İsa Aslan: "Çok sevinçliyim, emeği geçen herkese teşekkür ederim"

11. YARGI PAKETİ’NİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİYLE SİNCAN CEZA İNFAZ KURUMU’NDA TAHLİYELER...

11. YARGI PAKETİ’NİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİYLE SİNCAN CEZA İNFAZ KURUMU’NDA TAHLİYELER BAŞLADI.

HAYDAR ALİ DELİGÖZ

