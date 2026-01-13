Sinop Gerze’de 20 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Sinop’un Gerze ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 20 litre etil alkol ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 08:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 08:17
Sinop Gerze’de 20 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Sinop Gerze’de 20 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Operasyon detayları ve yürütülen soruşturma

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda önemli bir operasyona imza attı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Gerze ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalar sonucunda, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak hakkında işlem yapılan 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Emniyet kaynakları, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 20 LİTRE ETİL ALKOL ELE...

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 20 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antakya'da Kablo Hırsızları Kamerada: 30 Metre Yer Altı Kablosu Makasla Çalındı
2
Mudanya'da Lodos ve Yangın Paniği: Haskö'de Yangın, Mürselköy'de Fırtına Hasarı
3
Arnavutköy'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz
4
Tufanbeyli'de 40 Santimetreye Yaklaşan Kar: Okullar Tatil
5
Hatay'da 8 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı
6
Mudanya Altınkum'da 3 Tekerlekli Elektrikli Motosiklet Denize Uçtu
7
İskenderun’da Seyir Halindeki Araç Motorunda Yangın — İtfaiye Müdahalesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları