Sinop Gerze’de 20 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Operasyon detayları ve yürütülen soruşturma

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda önemli bir operasyona imza attı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Gerze ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalar sonucunda, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak hakkında işlem yapılan 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Emniyet kaynakları, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 20 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI.