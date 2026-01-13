Antalya'da Tesla ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Antalya Manavgat'ta Tesla ile motosiklet kavşakta çarpıştı; iki kişi metrelerce savruldu, kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:48
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir Tesla ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza yerinde yaşananlar

Edinilen bilgiye göre kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi'nde gerçekleşti. Adile N.Y.'nin kullandığı 06 CLS 370 plakalı motosiklet ile Ahmet T. yönetimindeki 07 CEL 343 plakalı Tesla marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Gamze Y.'nin metrelerce havaya savrulduğu görülüyor. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 07 BFA 238 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Yaralıların sağlık durumu

Kazada ağır yaralanan Adile N.Y. ve Gamze Y., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

