Samsun Canik’te Kavşakta Kaza: 1 Yaralı
Kaza Yerinde İlk Bilgiler
Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerindeki bir kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Edinilen bilgiye göre, Ali Özdemir idaresindeki 55 LD 643 plakalı otomobil, kavşakta Adem Köse yönetimindeki 52 ACY 435 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonucu 55 LD 643 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali Özdemir yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.
