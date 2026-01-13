Samsun Canik’te Kavşakta Kaza: 1 Yaralı

Canik 200 Evler Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kavşak kazasında 55 LD 643 plakalı araçtaki Ali Özdemir yaralandı; yaralı Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:02
Samsun Canik’te Kavşakta Kaza: 1 Yaralı

Samsun Canik’te Kavşakta Kaza: 1 Yaralı

Kaza Yerinde İlk Bilgiler

Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerindeki bir kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Ali Özdemir idaresindeki 55 LD 643 plakalı otomobil, kavşakta Adem Köse yönetimindeki 52 ACY 435 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonucu 55 LD 643 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali Özdemir yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

SAMSUN’DA İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

SAMSUN’DA İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

SAMSUN’DA İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Yoğun Kar: Savcun Köyünde Rahatsızlanan Kadına Ekipler Ulaştı
2
Samsun Canik’te Kavşakta Kaza: 1 Yaralı
3
Ordu Ulubey’de 81 yaşındaki Akif Öztürk öldürüldü; şüpheli O.Y. yakalandı
4
Adana'da parfüm hırsızları 'Hoşumuza gitti' diyerek adli kontrolle serbest
5
Tokat’ta Otobüs-Tır Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı
6
Gaziantep'te 17 Yaşındaki Mustafa Demir Bıçaklı Kavgada Öldü, 3 Zanlı Tutuklandı
7
Adana'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: 84 Yaşındaki Adam Yaşamını Yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları