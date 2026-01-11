Şişli’de İşyerine Kurşun Yağmuru: Şüpheliler 'Zula Ev'de Yakalandı

Olayın ayrıntıları ve operasyonun sonuçları

Şişli'de bir iş yerini hedef alarak ateş açan ve olayın ardından 'zula ev' olarak tanımlanan ikamette saklandıkları tespit edilen toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Olay, 31 Aralık 2025 tarihinde başladı. İki şahıs, hedef aldıkları iş yerinin çevresinde bir süre keşif yaptı. Bu kişilerden biri kısa süre sonra iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar, olay yerinden kaçıp bir araca binerek uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle incelemesiyle failleri tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından 1 Ocak günü şüphelilerin saklandığı adrese (zula ev) operasyon düzenlendi.

Operasyonda silahlı eylemi gerçekleştirdiği belirlenen Z.K.Y. (22) ile olay anında gözetleme yaptığı tespit edilen M.H. (27) gözaltına alındı. Aynı adreste, Beşiktaş'ta faaliyet gösteren başka bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği ve arama kaydı bulunduğu belirlenen İ.T. (21) de yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 220 adet fişek ele geçirildi. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ederek saklanmalarını sağlayan Z.A., R.E. ve V.K. isimli şahıslar da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra hepsi 5 Ocak'ta adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde, Z.K.Y., İ.T. ve M.H. hakkında ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘mala zarar verme’, ‘tehdit’ ve ‘ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma’ suçlarından tutuklama kararı verildi ve bu üç şüpheli cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler Z.A., R.E. ve V.K. için ise mahkemece adli kontrol hükümleri uygulandı.

