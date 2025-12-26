Sivas'ta Atölye Camisi'nden 40 bin TL çalan zanlı tutuklandı

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüpheli yakalandı

Sivas'ta gece saatlerinde Atölye Camisi'ne giren bir kişinin bağış kasasında bulunan 40 bin TL'yi çaldığı belirlendi.

Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu hırsızlığın N.B. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şüpheli, camiden çaldığı para ile birlikte yakalandı ve ele geçirilen para camiye iade edildi. Gözaltına alınan N.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLEN PARANIN CAMİYE İADESİ SAĞLANDI.