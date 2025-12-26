DOLAR
Sivas'ta Atölye Camisi'nden 40 bin TL çalan zanlı tutuklandı

Sivas'ta Atölye Camisi'ne girip bağış kasasından 40 bin TL çalan N.B., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:48
Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüpheli yakalandı

Sivas'ta gece saatlerinde Atölye Camisi'ne giren bir kişinin bağış kasasında bulunan 40 bin TL'yi çaldığı belirlendi.

Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu hırsızlığın N.B. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şüpheli, camiden çaldığı para ile birlikte yakalandı ve ele geçirilen para camiye iade edildi. Gözaltına alınan N.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLEN PARANIN CAMİYE İADESİ SAĞLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

