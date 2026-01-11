Tekirdağ'da alkollü sürücü elektrikli bisikletliye çarpıp kaçtı, sanayide yakalandı

Kapaklı çıkışında kaza; kaçan sürücü Saray Sanayi Sitesi'nde yakalandı

Kaza, Kapaklı ilçesi çıkışında, Saray istikametine seyir halinde olan bir otomobilin üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü refüje düşerek baygın hale kaldı.

Tesadüfen bölgeden geçen bir grup genç durumu fark ederek yardım çağırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün Saray yönüne doğru kaçtığı belirlendi.

Saray Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, kaçan aracı saat 03.00 sıralarında Saray Sanayi Sitesi içerisinde bir iş yerinin içinde yakaladı. Yapılan kontrolde sürücünün T.E. (43) olduğu ve 2.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsünün sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, alkollü sürücü ve aracı işlemlerinin yapılması için Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TEKİRDAĞ’IN KAPAKLI İLÇESİ ÇIKIŞINDA ELEKTRİKLİ BİSİKLETE ÇARPIP KAÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, SARAY İLÇESİNDE SANAYİ SİTESİ İÇERİSİNDE YAKALANDI.