Tekirdağ'da alkollü sürücü elektrikli bisikletliye çarpıp kaçtı, sanayide yakalandı

Kapaklı'da elektrikli bisiklete çarpıp kaçan sürücü, Saray Sanayi Sitesi'nde yakalandı; sürücünün kanında 2.80 promil alkol tespit edildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 18:08
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 18:08
Kapaklı çıkışında kaza; kaçan sürücü Saray Sanayi Sitesi'nde yakalandı

Kaza, Kapaklı ilçesi çıkışında, Saray istikametine seyir halinde olan bir otomobilin üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü refüje düşerek baygın hale kaldı.

Tesadüfen bölgeden geçen bir grup genç durumu fark ederek yardım çağırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün Saray yönüne doğru kaçtığı belirlendi.

Saray Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, kaçan aracı saat 03.00 sıralarında Saray Sanayi Sitesi içerisinde bir iş yerinin içinde yakaladı. Yapılan kontrolde sürücünün T.E. (43) olduğu ve 2.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsünün sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, alkollü sürücü ve aracı işlemlerinin yapılması için Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

