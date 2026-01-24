Tekirdağ'da Tehlike: Otobüsün Arkasına Asılı 3 Çocuk

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, şehir içi otobüsün arka bölümüne asılan 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:20
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:47
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan olayda, 3 çocuk şehir içi sefer yapan bir otobüsün arka bölümüne tutunarak uzun süre yolculuk yaptı.

Trafiğin aktığı güzergahta, hiçbir güvenlik önlemi olmadan ilerleyen çocuklar hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen çocuklar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Otobüs seyir halindeyken gerçekleşen bu tehlikeli yolculuk, olası bir kazaya adeta davetiye çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüler, benzer tehlikeli davranışlara karşı uyarı niteliği taşıyor ve olayın yaşandığı Süleymanpaşa halkının endişelerini gözler önüne seriyor.

