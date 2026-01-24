Tekirdağ'da Tehlike: Otobüsün Arkasına Asılı 3 Çocuk

Süleymanpaşa'da şehir içi otobüste tehlikeli yolculuk kamerada

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan olayda, 3 çocuk şehir içi sefer yapan bir otobüsün arka bölümüne tutunarak uzun süre yolculuk yaptı.

Trafiğin aktığı güzergahta, hiçbir güvenlik önlemi olmadan ilerleyen çocuklar hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen çocuklar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Otobüs seyir halindeyken gerçekleşen bu tehlikeli yolculuk, olası bir kazaya adeta davetiye çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüler, benzer tehlikeli davranışlara karşı uyarı niteliği taşıyor ve olayın yaşandığı Süleymanpaşa halkının endişelerini gözler önüne seriyor.

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE OTOBÜSÜN ARKASINDAN ASILARAK YOLCULUK YAPAN 3 ÇOCUĞUN TEHLİKELİ ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.