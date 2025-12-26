DOLAR
Tekkeköy'de Araçta Bin 400 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — 2 Gözaltı

Samsun Tekkeköy'de jandarma denetiminde araçta bin 400 sentetik ecza hap ele geçirildi; A.Y. (28) ve E.Ö. (27) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 17:18
Operasyon ve Ele Geçirilenler

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği denetimde, durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olay, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kutlukent Mahallesi nde gerçekleştirilen denetim sırasında tespit edildi.

Gözaltılar ve Adli Süreç

Ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili olarak A.Y. (28) ile E.Ö. (27) adlı şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

