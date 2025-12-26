Tekkeköy'de Araçta Bin 400 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — 2 Gözaltı

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği denetimde, durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olay, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kutlukent Mahallesi nde gerçekleştirilen denetim sırasında tespit edildi.

Gözaltılar ve Adli Süreç

Ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili olarak A.Y. (28) ile E.Ö. (27) adlı şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

A.Y. (28) İLE E.Ö. (27) JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.