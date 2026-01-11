Tekkeköy’de Jandarma Operasyonu: Bin 300 Sentetik Ecza, 1 Tutuklama

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:44
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:44
Operasyonun Detayları

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

İhbar ve yapılan araştırmalar doğrultusunda belirlenen adrese yapılan operasyonda, şüpheliye ait ikamette arama yapıldı. İkamette yapılan aramalarda toplam bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

