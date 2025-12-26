Tokat Kemalpaşa'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Öldü, Zanlılar Tutuklandı

Tokat Kemalpaşa'da silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları ve adli süreç

Tokat’ın Kemalpaşa köyünde meydana gelen silahlı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.G. (26) ve Ş.G. (22), jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile Rıza Aslan Genç (30), Yiğit Genç (14) ve E.Y. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu silah kullanımıyla olay daha da şiddetlendi.

Tartışmanın ardından tabancayla ağır yaralanan Rıza Aslan Genç ile Yiğit Genç, kaldırıldıkları Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve Ş.G., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOKAT’IN KEMALPAŞA KÖYÜNDE 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ SİLAHLI KAVGAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN A.G. VE Ş.G., JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SEVK EDİLDİKLERİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.