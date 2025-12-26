DOLAR
Tokat Kemalpaşa'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Öldü, Zanlılar Tutuklandı

Tokat'ın Kemalpaşa köyünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti; zanlılar A.G. ve Ş.G. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:20
Olayın ayrıntıları ve adli süreç

Tokat’ın Kemalpaşa köyünde meydana gelen silahlı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.G. (26) ve Ş.G. (22), jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile Rıza Aslan Genç (30), Yiğit Genç (14) ve E.Y. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu silah kullanımıyla olay daha da şiddetlendi.

Tartışmanın ardından tabancayla ağır yaralanan Rıza Aslan Genç ile Yiğit Genç, kaldırıldıkları Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve Ş.G., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

