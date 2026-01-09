Tokat'ta Kan Donduran Cinayet: Oğlu Babasını Havuz Deposuna Gömdü

Tokat'ta yurt dışından geldikten sonra bir daha haber alınamayan Zihni C. adlı şahsın cesedi, bir sitenin havuz deposunda gömülü halde bulundu. Olay, aile fertlerinin durumu bildirmesiyle gün yüzüne çıktı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni C.'den haber alamayan kızları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen oğlu M.C., iddiaya göre babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi'nin ortak kullanım alanındaki havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda belirtilen adreste yapılan incelemede Zihni C.'nin cesedine ulaşıldı.

Soruşturma ve İşlemler

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

