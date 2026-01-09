Tokat'ta Kan Donduran Cinayet: Oğlu Babasını Havuz Deposuna Gömdü

Tokat'ta yurt dışından dönen Zihni C.'nin cesedi, oğlu M.C.'nin itirafı üzerine Ahi Evleri Sitesi havuz deposunda bulundu. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:10
Tokat'ta Kan Donduran Cinayet: Oğlu Babasını Havuz Deposuna Gömdü

Tokat'ta Kan Donduran Cinayet: Oğlu Babasını Havuz Deposuna Gömdü

Tokat'ta yurt dışından geldikten sonra bir daha haber alınamayan Zihni C. adlı şahsın cesedi, bir sitenin havuz deposunda gömülü halde bulundu. Olay, aile fertlerinin durumu bildirmesiyle gün yüzüne çıktı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni C.'den haber alamayan kızları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen oğlu M.C., iddiaya göre babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi'nin ortak kullanım alanındaki havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda belirtilen adreste yapılan incelemede Zihni C.'nin cesedine ulaşıldı.

Soruşturma ve İşlemler

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

YURT DIŞINDAN TOKAT’A GELDİKTEN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN BİR KİŞİNİN CESEDİ BİR SİTENİN...

YURT DIŞINDAN TOKAT’A GELDİKTEN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN BİR KİŞİNİN CESEDİ BİR SİTENİN HAVUZUNUN ALTINDAKİ DEPODA BULUNDU.

YURT DIŞINDAN TOKAT’A GELDİKTEN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN BİR KİŞİNİN CESEDİ BİR SİTENİN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla 112: 2025'te 1 milyon 360 bin 165 çağrı
2
Dr. Yusuf Yeşilmen, Mardin 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Oldu
3
Sapanca Otoparkında Drift: A.S.'ye 58 bin 217 TL Ceza, Ehliyetine 2 Ay El Konuldu
4
Çorum Başsavcısı Bektaş: Hazırlık Evrakında %10 Azalma, %110 Evrak Temizleme Rekoru
5
Çorum'da Polis Denetiminde 6 Kişi Yakalandı
6
Antalya'da Karavanda Ölü Bulundu: 67 Yaşındaki Abdurrahman Coşkun Kurtaran
7
Konya'da Tır Ağaçları Ezerek Karşı Şeride Geçti: Sürücü Ağır Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları