Trabzon'da çalıntı araç dehşeti: kuryeyi çarpıp metrelerce sürükledi

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, çalıntı araç sürücüsünün kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye arkadan çarpması sonucu genç kurye hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, dün gece başladı. Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda aracın sürücüsünün yakıt almak için indiği sırada, E.Y. (22) isimli şüpheli araca binerek kaçtı.

Çaldığı otomobille Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'ne gelen E.Y., Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen 61 AHP 145 plakalı motosikletin sürücüsü Ramazan Altunay (24)'a arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Altunay yaklaşık 30 metre ileriye sürüklendi ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada etkisiz hale gelen şüphelinin daha sonra yakalandığı, ehliyetsiz ve alkollü olduğu, ayrıca çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay anı bir güvenlik kamerasına yansırken, kaza bölgesinde trafik akışı ve soruşturma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

