Turgutlu'da 2025 Uyuşturucu Operasyonları: 100 Tutuklama

Turgutlu'da 2025'te yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 515 olay, 609 şüpheli; 100 tutuklama ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:56
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 2025 yılı boyunca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının bilançosu açıklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi.

Operasyon ve adli süreç

Açıklamaya göre, ilçede "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Kullanmak" suçları kapsamında toplam 515 olay meydana geldi. Bu olaylarla bağlantılı olarak 609 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 100’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 33 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen maddeler

Yıl boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilenler şu şekilde açıklandı: 109 bin 575 adet sentetik ecza hap, 3 bin 673 adet ecstasy hap, 1 kilo 215 gram skunk maddesi, 484 gram esrar, 256 gram metamfetamin, 212 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 27 gram kokain, 14 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 53 kök Hint keneviri bitkisi.

