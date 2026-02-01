Uşak'ta Aşağı Karacahisar köy yolunda çökme

Uşak'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağmur yağışı sonrası merkeze bağlı Aşağı Karacahisar köyü yakınlarında köy yolunda çökme meydana geldi.

Kent genelinde etkili olan sağanak sonrası yolun bir bölümünde çökme ve bazı noktalarda derin çatlaklar oluştu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Hasar ve önlemler

Ekiplerin yaptığı kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirlendi. Güvenlik gerekçesiyle söz konusu yol araç trafiğine kapatıldı.

Köylere ulaşımın aksamaması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından alternatif güzergâh oluşturuldu. Ayrıca Aşağı Karacahisar ve Çamyuva köylerinde yaşayan vatandaşlar çöken yolu kullanmamaları yönünde uyarıldı.

