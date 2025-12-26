Yenidoğan Çetesi davası İstanbul'da 4’üncü gününde — 7’inci duruşma sürüyor

Yenidoğan Çetesi davası 4’üncü gününde

İstanbul’da bebekleri kendi anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmali davranışlar sonucu ölümlerine neden oldukları iddia edilen Yenidoğan Çetesi hakkındaki dava, 7’inci duruşmasının 4’üncü gününde görülmeye devam ediyor.

Dava süreci ve iddianame

Davanın esas dosyasına eklenen ve geçtiğimiz günlerde hazırlanan 2. dalga operasyona ilişkin iddianame ile çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslar dosyaya eklendi; böylece ana dava dosyasındaki sanık sayısı 61 oldu.

Duruşma günü ve katılım

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen 7’inci duruşmanın 4’üncü gününe; 6’sı tutuklu bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı.

Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasının ardından sanık avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor.

