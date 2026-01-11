Zeytinburnu'da kargo paketi patladı: 2 kişi hafif yaralandı

Olayın ayrıntıları

Olay, saat 14.30 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, site girişindeki danışma noktasına kargo görevlisi tarafından bırakılan paket, kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlama üzerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Danışmada bulunan H.A. ve H.B., patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın yaşandığı site çevresi ekipler tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Patlamanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

