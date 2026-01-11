Zeytinburnu'da kargo paketi patladı: 2 kişi hafif yaralandı

Zeytinburnu Kazlıçeşme'de site girişine bırakılan kargo paketi patladı; danışmadaki iki kişi hafif yaralandı, ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 18:18
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 18:18
Zeytinburnu'da kargo paketi patladı: 2 kişi hafif yaralandı

Zeytinburnu'da kargo paketi patladı: 2 kişi hafif yaralandı

Olayın ayrıntıları

Olay, saat 14.30 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, site girişindeki danışma noktasına kargo görevlisi tarafından bırakılan paket, kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlama üzerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Danışmada bulunan H.A. ve H.B., patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın yaşandığı site çevresi ekipler tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Patlamanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Zeytinburnu’nda siteye bırakılan kargo paketi patladı, 2 iki kişi yaralandı

Zeytinburnu’nda siteye bırakılan kargo paketi patladı, 2 iki kişi yaralandı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zeytinburnu'da kargo paketi patladı: 2 kişi hafif yaralandı
2
Şişli’de İşyerine Kurşun Yağmuru: Şüpheliler 'Zula Ev'de Yakalandı
3
Adana Karaisalı'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Ankara Kızılcahamam'da Kar Çam Ağacını Devirdi
5
Bursa İznik'te 17 yıl 29 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
6
Tekirdağ'da alkollü sürücü elektrikli bisikletliye çarpıp kaçtı, sanayide yakalandı
7
Isparta'da 4–10 Ocak Denetimleri: 52 Aranan Şahıs Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları