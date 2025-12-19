DOLAR
Zonguldak'ta bıçaklı cinayet: Şüpheli Murat Dereli '3 kişi saldırdı, yoksa ben ölecektim'

Zonguldak'ta çıkan kavgada Serkan Akdal'ı öldürmekle suçlanan Murat Dereli, '3 kişi saldırdı, kendimi savunmak için bıçak kullandım' dedi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:29
Zonguldak merkezde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Serkan Akdal (44) hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi Murat Dereli (44), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin savunması

Adliye önünde gazetecilere konuşan Dereli, karşılıklı küfürleşmenin ardından olayın yaşandığını belirterek, "3 kişi saldırdılar, kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim" dedi. Şüpheliye yönelik işlem ve adliyedeki soruşturma devam ediyor.

Olayın seyri ve yakalama

Olay akşam saatlerinde Zonguldak Valiliği önünde meydana geldi. İddiaya göre, Akdal ile Dereli arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; Dereli'nin bıçak kullandığı, Akdal'ın vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandığı tespit edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Akdal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Dereli, Yayla Mahallesi'nde ağaçlık alanda saklanırken kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmada öne çıkan noktalar

Soruşturma kapsamında taraflar arasında alacak-verecek meselesi bulunduğu, olay öncesinde tartışma yaşandığı ve karşılıklı küfürleşme olduğu bildirildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen işlemler sonucunda Dereli'nin sorgusu tamamlandı.

Öte yandan, Dereli'nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı ve 2012'de cezasını tamamlayarak serbest kaldığı öğrenildi. Ayrıca Dereli'nin geçmişte Anavatan Partisi'nde Zonguldak Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğu ve yakın dönemde sosyal medyada başka bir siyasi parti adına il başkanlığı görevine getirildiğini duyurduğu paylaşımlarının olduğu belirlendi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

