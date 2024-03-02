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ABD Başkanı Biden'den Gazze açıklaması: Seyirci kalmayacağız

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’ye havadan insani yardım yapma planlarını açıkladı ve İsrail ile bu konuda yakın temas içinde olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 10:10
ABD Başkanı Biden'den Gazze açıklaması: Seyirci kalmayacağız

ABD BAŞKANI BİDEN, GAZZE'YE İNSANİ YARDIM YAPACAKLARINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani krize çözüm bulmak için harekete geçeceklerini duyurdu. Biden, geçtiğimiz günlerde yaşanan trajik olayları "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirirken, bölgedeki masum insanların çaresizliğine dikkat çekti.

İNSANİ YARDIM İÇİN HAVADAN SEVKİYAT BAŞLATACAKLAR

Biden, önümüzdeki günlerde Ürdün ve diğer ülkelerle işbirliği yaparak Gazze'ye insani yardımı havadan ulaştırmaya başlayacaklarını belirtti. Ayrıca bölgeye karayoluyla daha fazla yardım ulaştırılması için İsrail ile yakın temas içinde olduklarını ve bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.

"YETERLİ DEĞİL, DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ"

ABD Başkanı, Gazze'ye akıtılan yardımın yetersiz olduğunu ve masum hayatların tehlikede olduğunu ifade ederek, bu duruma seyirci kalmayacaklarını belirtti. Biden, yalnızca birkaç kamyon değil, yüzlerce kamyonla bölgeye yardım ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

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