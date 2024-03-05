Aden Körfezi’nde Gerilim: Husiler’den Gemiye Füzeli Saldırı

Yemen’deki çatışmaların denizlere de sıçradığı bu günlerde, Aden Körfezi’nde bir konteyner gemisi, Husiler tarafından hedef alındı. ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) bildirdiğine göre, düzenlenen iki gemisavar balistik füze saldırısından biri, M/V MSC SKY II isimli gemiye isabet etti ve maddi hasara neden oldu.

CENTCOM’un açıklamasına göre, saldırı sonucunda herhangi bir yaralanma rapor edilmedi. Liberya bayrağı taşıyan ve İsviçre mülkiyetinde olan konteyner gemisi, yardım talebinde bulunmadan yoluna devam etti. Husilerin askeri sözcüsü, saldırıyı ‘uygun deniz füzeleri’ ile gerçekleştirdiklerini ve Kızıldeniz nakliye hatlarını hedef aldıklarını ifade etti. ABD ordusu, Husilerin ayrıca Yemen’den güney Kızıldeniz’e füze fırlattığını, ancak bu füzelerin ticari veya ABD Donanması gemilerine zarar vermeden suya düştüğünü belirtti.

Ara Başlık: “KIZILDENİZ’DE TEHDİT DEVAM EDİYOR”

CENTCOM, bölgedeki ticari gemilere ve ABD Donanması gemilerine yönelik tehdit oluşturan iki gemisavar seyir füzesine karşı meşru müdafaa saldırıları düzenlediğini duyurdu. Bu arada, ABD ve İngiltere, Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor ve bu grupları terörist olarak nitelendiriyor. Husilerin Kızıldeniz’deki saldırıları, küresel gemi taşımacılığını olumsuz etkileyerek, firmaları alternatif rotalara yönlendiriyor.