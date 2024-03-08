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Biden, Gazze Şeridi’ne Yardım İçin Geçici Liman Kurulmasını Emretti

Ulusa sesleniş konuşmasında ABD Başkanı Biden, Gazze’de altı haftalık bir ateşkesin sağlanması için çalıştıklarını ve bölgeye yardım sağlamak amacıyla geçici bir liman kurulması emrini verdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 10:51
Biden, Gazze Şeridi’ne Yardım İçin Geçici Liman Kurulmasını Emretti

Gazze Şeridi’ndeki mevcut durum, uluslararası arenada süregelen tartışmaların odağında yer alıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’nin ortak oturumunda yaptığı konuşmada, Gazze’deki son gelişmeleri değerlendirdi ve bölgeye yönelik yeni adımların sinyalini verdi.

Biden’ın Gazze Değerlendirmesi Biden, konuşmasında, Gazze’deki olayları ve İsrail’in güvenlik durumunu ele aldı. 7 Ekim’deki olayları anımsatarak, İsrail’in karşılaştığı zorluklara ve Hamas ile olan mücadelesine dikkat çekti. Ayrıca, İsrail’in sivil kayıpları en aza indirme yükümlülüğüne de vurgu yaptı.

Gazze’deki İnsani Durum 

ABD Başkanı, Gazze’de yaşanan insani felaketin boyutlarına işaret ederek, çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin sayısının önceki çatışmaların toplamından fazla olduğunu belirtti. Biden, bu durumun ciddiyetini ve insani yardımın önemini vurguladı.

İnsani Yardım ve Geçici Liman Projesi 

Biden, Gazze sahilinde kurulacak geçici bir liman aracılığıyla bölgeye insani yardımın artırılması için Amerikan ordusuna talimat verdiğini açıkladı. Bu adımın, Gazze’ye yönelik insani yardım çabalarını güçlendireceği ve İsrail’in de bu süreçte üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Biden, İsrail-Filistin sorununun kalıcı çözümü için iki devletli çözümün önemini bir kez daha dile getirerek, bu yönde atılacak adımların gerekliliğine dikkat çekti.

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