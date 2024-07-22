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Biden'ın çekilmesiyle Kamala Harris Başkanlık için harekete geçti!

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Joe Biden’ın yaş ve sağlık endişeleri nedeniyle yarıştan çekilmesinin ardından 2024 başkanlık kampanyasına hızla başladı. Biden'ın desteğiyle Demokratlardan destek arayan Harris, önümüzdeki Kasım ayında Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 13:11
Biden'ın çekilmesiyle Kamala Harris Başkanlık için harekete geçti!

Kamala Harris, Başkan Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçiminde adaylıktan çekilmesinin ardından hızla kendi kampanyasını başlattı. 81 yaşındaki Biden, sağlık ve yaş sorunları nedeniyle yarıştan çekildi ve Harris'i destekledi. Harris'in kampanya yetkilileri ve destekçileri, Pazar günü birçok telefon görüşmesi yaparak, Demokrat Parti kongresindeki delegeleri Harris'i başkan adayı olarak desteklemeye çağırdı. Kaynaklar, bu telefon görüşmelerinin Biden'ın yarıştan çekilmesinin hemen ardından başladığını belirtti.

Bu arada, Demokrat eyalet parti başkanları da Harris’i telefonla desteklediklerini açıkladı. Harris'in Pennsylvania Valisi Josh Shapiro ile, potansiyel bir başkan yardımcısı adayı olarak, Demokratik Temsilciler Lideri Hakeem Jeffries ile ve Kongre Siyah Çalışma Grubu Başkanı Temsilci Steven Horsford ile görüştüğü belirtildi. Harris, 59 yaşında, Siyah ve Asya kökenli bir kadın olarak, Trump ile 78 yaşındaki rakibi arasında belirgin bir nesil ve kültürel fark yaratacak.

ABD, 248 yıllık tarihinde henüz bir kadın başkan seçmedi. Trump, Biden’ın açıklamasından hemen sonra CNN’e verdiği demeçte, "Harris, Joe Biden’dan daha kolay yenilebilir" şeklinde bir yorumda bulundu.

Biden, Oval Ofis'te oturan en yaşlı kişi olarak görevine devam edeceğini, ancak Harris’i kendi yerine başkan adaylığı için destekleyeceğini açıkladı. Beyaz Saray, Harris’in NCAA 2023-24 kolej şampiyonları etkinliği için Pazartesi günü saat 11:30'da (ET) Güney Çimeni’nde konuşma yapacağını duyurdu.

Biden, zihinsel yeterliliği hakkındaki artan soruların gölgesinde, Mart 1968'de Vietnam Savaşı sırasında Başkan Lyndon B. Johnson'dan bu yana partinin yeniden adaylık için verilen ilk adaylık iptalini yaptı. Biden'ın çekilmesi, Harris'e kampanya için dört aydan az bir süre bıraktı. California Valisi Gavin Newsom gibi potansiyel Harris rakipleri de hemen Harris’i desteklediler.

Harris, yaptığı açıklamada, "Bu adaylığı kazanmak ve elde etmek niyetindeyim. Demokrat Parti’yi ve ulusumuzu Donald Trump'ı yenmek için birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

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