Fransa'da erken seçimin ikinci turu başladı!

Seçim, Fransa ana karasında 18.00'de sona erecek, ancak Paris ve Marsilya gibi büyük şehirlerde oy verme işlemi saat 20.00'ye kadar sürecek. Yaklaşık 49,5 milyon Fransız seçmen, Ulusal Meclis'te kendilerini temsil edecek 501 milletvekilini seçmek için oy kullanacak. Meclisteki diğer 76 milletvekili ise ilk turda seçilmişti.

Seçimin İkinci Turu ve Adaylar

İkinci turda 1094 aday yarışıyor ve en fazla oy alan adaylar milletvekili olarak seçilecek. Mecliste salt çoğunluğu elde etmek için parti veya ittifakların 289 milletvekili kazanması gerekiyor.

Öne Çıkan İttifaklar

Seçim yarışında üç ana ittifak öne çıkıyor. Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisi lideri Eric Ciotti'nin ittifak yaptığı aşırı sağcı Jordan Bardella'nın partisi Ulusal Birlik (RN), sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesi İttifakı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın iktidar ortakları Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) partileriyle kurduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı, seçimde başı çekiyor.

Yurt Dışı Oyları

Resmi verilere göre, yurt dışında yaşayan Fransızlardan internet üzerinden oy kullananların sayısı 460 bin olarak kaydedildi. Ayrıca, Guadeloupe, Guyane ve Martinique gibi denizaşırı bölgelerde oy verme işlemleri dün tamamlandı.

Yeni Milletvekilleri Yarın Mecliste

Ulusal Meclis, yarından itibaren yeni milletvekillerini ağırlayacak. Meclis, yerel saatle 14.00'te kapılarını açacak ve yeni milletvekilleri 18 Temmuz'da ilk Genel Kurul oturumu için toplanacak. Yerel saatle 15.00'ten itibaren yeni Meclis başkanlarını seçmek için oy kullanacaklar. Milletvekilleri aynı gün yerel saatle 18.00'den önce Meclisteki gruplarını oluşturacak.

Aşırı sağcı RN, son üç seçimdir oylarını artırıyor. En son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans'ı geride bırakmıştı. Macron, AP seçimlerinin ardından Meclisi feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı almıştı. Bu karar, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk yaratabileceği endişesiyle kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

İttifakların İlk Turdaki Performansları

İlk turda aşırı sağcı ittifak yüzde 33 oyla birinci olurken, Yeni Halk Cephesi İttifakı yüzde 28 oyla ikinci, Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sırada yer aldı. İlk turda seçilen 76 milletvekilinin 39'u aşırı sağ, 32'si sol ittifak, 2'si Macron ittifakı ve kalan 3'ü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve diğer sağ partilerin adayları oldu.