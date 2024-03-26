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Gazze’de Sağlık Bakanlığı: “Hastalar donanımsız binalarda tutuluyor”

Gazze’de Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Şifa Hastanesi’ne yönelik saldırılarının 9 gündür devam ettiğini; buradaki çalışanları ve hastaları, tıbbi donanımdan yoksun binalarda tuttuğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 18:13
Gazze’de Sağlık Bakanlığı: “Hastalar donanımsız binalarda tutuluyor”

Gazze’den açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi’ne yönelik saldırıların ve baskınların devam ettiğini ifade etti. Bu saldırılar ve baskınlar nedeniyle, pek çok sağlık çalışanının, yaralıların ve hastaların, sağlık açısında donanımsız ve yetersiz binalarda İsrail tarafından alıkonduğunu ifade eden Bakanlık, BM kurumlarına ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Kuşatma 9 gündür devam ediyor

İsrail güçleri, Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne yönelik saldırılarını ve kuşatmasını sürdürüyor. 18 Mart’ta başlayan baskın sonrasında, Şifa Hastanesi’ne sığınmış Filistinliler ve 7 binden fazla hasta, İsrail ordusu tarafından alıkonulmuş durumda.

İsrail, Şifa Hastanesi’nde cephanelikler ve tüneller olduğunu iddia ederek baskınları meşrulaştırmaya çalışmıştı. Ancak bu iddiaları kanıtlayacak herhangi bir delil ortaya çıkmadı.

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