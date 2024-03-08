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Gazze’de Yaşanan İnsanlık Dramı: Günde Çoğu Anne Olmak Üzere 63 Kadın Ölüyor

Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalar, bölgedeki sivil halkı derinden etkiliyor. Son beş ay içinde yaşanan şiddet olaylarında, resmi raporlara göre, 30 bin kişi hayatını kaybetti ve bu kişilerin 8 bini kadın.

Yayın Tarihi: 08.03.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 12:14
Gazze’de Yaşanan İnsanlık Dramı: Günde Çoğu Anne Olmak Üzere 63 Kadın Ölüyor

Gazze’de Devam Eden Çatışmaların Ağır Bilançosu

Birleşmiş Milletler’in Gazze’deki insani yardım ajansı UNRWA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, bölgede yaşanan trajedinin boyutlarına dikkat çekti. UNRWA’nın raporuna göre, 7 Ekim’den bu yana her gün 37’si anne olmak üzere 63 kadın hayatını kaybediyor.

Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Korkunç Yüzü

UNRWA’nın belirttiğine göre, Gazze’deki çatışmalarda en az 9 bin kadın öldürüldü. İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin 8 bini kadınken, birçok kadın ve çocuk da bu şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.

gazze

Uluslararası Toplumun Sessizliği Eleştiriliyor

BM ve birçok Avrupa ülkesi, yaşanan kadın ve çocuk katliamına karşı sessiz kalmakla eleştiriliyor. Saldırılarda 6 bine yakın kadın ya evladını ya da eşini kaybetti.

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