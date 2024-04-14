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İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı AB ülkelerinden kınandı

Avrupa Birliği ve üye ülkeleri, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısını şiddetle kınayarak, bölgedeki artan gerilimi endişeyle izliyor. Diplomatik çabalarla taraflara itidalli olma çağrısında bulunan Avrupa ülkeleri, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çaba harcıyorlar.

Yayın Tarihi: 14.04.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 14:42
İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı AB ülkelerinden kınandı

 Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını şiddetle kınadılar. AB yetkilileri ve ülkelerin liderleri, bölgedeki artan gerilimi endişeyle izliyor. İran'ın saldırısına karşı sert tepkiler gösteren Avrupa ülkeleri, taraflara itidalli olma ve gerilimi düşürme çağrısında bulunuyorlar.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik kabul edilemez saldırısını şiddetle kınayarak, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit olduğunu belirtti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise bölgesel gerilimin artmaması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Ülkelerinden Sert Tepkiler

Fransa, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını sert bir şekilde kınayarak, bölgedeki istikrarı bozucu bir adım olarak nitelendirdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da İran'ın saldırısını şiddetle kınayarak, İran'ın bölgedeki gerilimi artırdığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İtalya, Orta Doğu'daki gelişmeleri dikkatle izleyerek endişe duyduklarını belirtirken, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer İran'ın saldırısını kınadı ve İsrail'in yanında olduklarını dile getirdi.

Diplomatik Çağrılar ve İtidal Mesajları

Avrupa ülkeleri, taraflara itidalli olma ve gerilimi düşürme çağrısında bulunuyor. Hollanda, Danimarka, Norveç ve diğer ülkeler, bölgedeki tansiyonun artmasından endişe duyduklarını ve diplomatik çözümlerin önemini vurguluyorlar.

Polonya, Çekya, Yunanistan ve diğer ülkeler de İran'ın İsrail'e saldırısını kınayarak, taraflara barışçıl bir çözüm bulma çağrısında bulunuyorlar.

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