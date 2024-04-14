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İran, İsrail'e hava saldırısı düzenledi: İsrail, 100'ü balistik füze olmak üzere 290 füzeyle vuruldu

İran, İsrail'e yönelik insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen saldırılarla bölgede gerilimi artırdı. İsrail, saldırıya karşılık vermek için hazırlıklı olduğunu açıkladı

Yayın Tarihi: 14.04.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 09:58
İran, İsrail'e hava saldırısı düzenledi: İsrail, 100'ü balistik füze olmak üzere 290 füzeyle vuruldu

İran'ın saldırısında İsrail'e yaklaşık 100 balistik füze, 30 seyir füzesi ve 160 kamikaze insansız hava aracıyla vurulduğu bildirildi. Ancak İsrail ordusu, füzelerin çoğunu imha ettiğini belirtti.

İran'ın Saldırısına Karşı İsrail'den Yanıt: Savaş Kabinesi Devrede

İsrail, İran'ın saldırısına yanıt olarak Savaş Kabinesini devreye soktu. Bu adımın ardından, İran'a verilecek yanıt hakkında hızlı kararlar alınabilecek.

İran-İsrail Gerilimi: BM Güvenlik Konseyi Toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi, İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıları görüşmek üzere acil toplantıya çağrıldı. ABD'nin de İsrail'e desteği tamdır ancak İran'a karşı askeri bir müdahaleye hazır değil.

İsrail Hava Sahası Kapatıldı: Biden İran'a Karşı Destek Vermeyecek

İsrail, İran'ın saldırılarının ardından hava sahasını kapattı ve ABD'den İran'a karşı askeri bir müdahaleye destek gelmeyeceği bildirildi.

Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre, Biden, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın pozisyonunu değerlendirdi.

Biden, Netanyahu'ya "ABD'nin İsrail'e desteği tamdır." mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti.

Haberde, Biden'ın, Netanyahu'ya, "bu geceki tabloda İsrail'in kazandığını" ve İran'ın İsrail'e kayda değer bir zarar veremediğini söylediği aktarıldı.

Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer şekilde, İran'ı hedef alacak bir İsrail "karşı saldırısını" ABD'nin desteklemediğini kaydetti.

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda Uçuşlar İptal Edildi

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda İran'ın saldırıları sonrasında 01.00-07.00 saatleri arasındaki tüm uçuşlar iptal edildi. Havalimanında yoğunluk yaşanıyor.

İran-İsrail Gerilimi: Son Durum Ne?

İran ve İsrail arasındaki gerilim tırmanıyor. İsrail'in saldırılara karşılık verecek olması bölgede endişeleri artırıyor.

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