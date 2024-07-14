Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsmail Heniyye: Netanyahu ateşkes ve esir takası anlaşmasına engel oluyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına engel olduğunu belirtti. İsrail'in saldırıları sonucu binlerce Filistinli yaşamını yitirdi

Yayın Tarihi: 14.07.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 14:04
İsmail Heniyye: Netanyahu ateşkes ve esir takası anlaşmasına engel oluyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının önüne engeller koyduğunu söyledi. Heniyye, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırının ardından arabulucular ve bazı bölge ülkeleriyle temaslar gerçekleştirdiğini belirtti.

NETANYAHU'NUN ENGELLEMELERİ

Heniyye, Hamas'ın Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmaya yönelik bir anlaşmaya varma teklifine olumlu ve sorumlu bir yanıt verdiğini belirtti. Ancak, Netanyahu'nun müzakere edilen belgede yer almayan yeni koşullar ve noktaları içeren medya açıklamalarıyla anlaşmaya varılmasını engellediğini ifade etti. Heniyye, Netanyahu'nun bu tutumunun İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği katliamlarla da bağlantılı olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu, dün El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda en az 90 kişiyi öldürdü ve 300 kişiyi yaraladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bu saldırılarının ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik çabaları baltaladığı belirtildi. Heniyye, "Netanyahu bu adımlarla ateşkes ve esir takası anlaşmasına engel oluyor." dedi.

Açıklamada ayrıca, Mısır ve Katar'daki arabuluculara, ABD yönetimi ve diğer uluslararası aktörlere Filistin halkına yönelik katliamları durdurmaları ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığa son vermeleri çağrısında bulunuldu. Heniyye, uluslararası toplumun, İsrail'in saldırılarına karşı daha ciddi adımlar atması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL'İN SALDIRILARININ BİLANÇOSU

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 443 Filistinli yaşamını yitirdi. 88 bin 481 kişi ise yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor. İsrail'in saldırılarında hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılar da hedef alınarak tahrip ediliyor.

Heniyye'nin açıklamasında, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine yapılan saldırının detaylarına da yer verildi. İsrail ordusunun bu saldırısında, bölgedeki sivil halkın büyük bir kısmının zarar gördüğü ve yerel hastanelerin yaralılarla dolup taştığı belirtildi. Heniyye, bu saldırıların, Filistin halkına yönelik sistematik bir yok etme politikasının parçası olduğunu ifade etti.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Heniyye, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik istekli olduğunu ve bu konuda ciddi adımlar atmaya hazır olduğunu vurguladı. Ancak, Netanyahu'nun sürekli olarak yeni koşullar öne sürerek bu süreci baltaladığını belirtti. Heniyye, "İsrail, müzakere sürecine sadık kalmalı ve Filistin halkının haklarına saygı göstermelidir. Ancak bu şekilde barış ve istikrar sağlanabilir." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'nda hesabı olana acil duyuru! Sadece 2 hafta süreniz kaldı

Maaş zammı son dakika değişti! Yeni zam oranı yüzde 35 oldu

SYDV yüksek maaşlı personel alımını duyurdu! 40 yaş altı KPSS şartsız başvurular açıldı

Tapusu olanlara son 90 gün! Bunu yapmayanın tapusu elinden gidebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Güney Kore'de belediyede çalışan bir robot intihar etti! Bilim kurgu filmi değil gerçek...
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı

Selçuk Geçer bombayı patlattı! Parasını buna yatıranın dünyası başına yıkılacak

SYDV yüksek maaşlı personel alımını duyurdu! 40 yaş altı KPSS şartsız başvurular açıldı

Somer şeften lezzetli köfte yapmanın sırrı! Köfteciler bu tüyoyu sır gibi saklıyor

Duş suyuna sirke ekleyince mucize yaratıyor! Bu bilgiyi keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz

Maaş zammı son dakika değişti! Yeni zam oranı yüzde 35 oldu

Et ve Süt Kurumu 18-40 yaş arası personel alımı! Belgelerini alan başvuruya akın edecek

Emeklilere 1000 değil 100.000 TL birden ödeme! PTT emekliye büyük sürprizi yaptı

Ziraat Bankası'nda hesabı olana acil duyuru! Sadece 2 hafta süreniz kaldı

Borcu 50.000 TL'den fazla olanlar dikkat! Büyük devlet kıyağı geliyor

Tapusu olanlara son 90 gün! Bunu yapmayanın tapusu elinden gidebilir

Kimlik kartıyla başvuran 23.400 TL ödemeyi kapar! 15-16-17 Temmuz günlerinde geçerli

Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars listeye alındı! Şiddeti çok büyük olacak