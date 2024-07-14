İsmail Heniyye: Netanyahu ateşkes ve esir takası anlaşmasına engel oluyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının önüne engeller koyduğunu söyledi. Heniyye, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırının ardından arabulucular ve bazı bölge ülkeleriyle temaslar gerçekleştirdiğini belirtti.



NETANYAHU'NUN ENGELLEMELERİ

Heniyye, Hamas'ın Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmaya yönelik bir anlaşmaya varma teklifine olumlu ve sorumlu bir yanıt verdiğini belirtti. Ancak, Netanyahu'nun müzakere edilen belgede yer almayan yeni koşullar ve noktaları içeren medya açıklamalarıyla anlaşmaya varılmasını engellediğini ifade etti. Heniyye, Netanyahu'nun bu tutumunun İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği katliamlarla da bağlantılı olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu, dün El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda en az 90 kişiyi öldürdü ve 300 kişiyi yaraladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bu saldırılarının ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik çabaları baltaladığı belirtildi. Heniyye, "Netanyahu bu adımlarla ateşkes ve esir takası anlaşmasına engel oluyor." dedi.

Açıklamada ayrıca, Mısır ve Katar'daki arabuluculara, ABD yönetimi ve diğer uluslararası aktörlere Filistin halkına yönelik katliamları durdurmaları ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığa son vermeleri çağrısında bulunuldu. Heniyye, uluslararası toplumun, İsrail'in saldırılarına karşı daha ciddi adımlar atması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL'İN SALDIRILARININ BİLANÇOSU

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 443 Filistinli yaşamını yitirdi. 88 bin 481 kişi ise yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor. İsrail'in saldırılarında hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılar da hedef alınarak tahrip ediliyor.

Heniyye'nin açıklamasında, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine yapılan saldırının detaylarına da yer verildi. İsrail ordusunun bu saldırısında, bölgedeki sivil halkın büyük bir kısmının zarar gördüğü ve yerel hastanelerin yaralılarla dolup taştığı belirtildi. Heniyye, bu saldırıların, Filistin halkına yönelik sistematik bir yok etme politikasının parçası olduğunu ifade etti.



ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Heniyye, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik istekli olduğunu ve bu konuda ciddi adımlar atmaya hazır olduğunu vurguladı. Ancak, Netanyahu'nun sürekli olarak yeni koşullar öne sürerek bu süreci baltaladığını belirtti. Heniyye, "İsrail, müzakere sürecine sadık kalmalı ve Filistin halkının haklarına saygı göstermelidir. Ancak bu şekilde barış ve istikrar sağlanabilir." dedi.