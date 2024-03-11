İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Tepki: "Antisemitizmi Körüklüyor"

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Suçlama: "Tarihin En Kötü Antisemitlerinden Biri"

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze çatışmasındaki tutumu nedeniyle tarihteki en kötü antisemitlerden biri olarak nitelendirdi. Erdoğan'ın Gazze'deki olaylar üzerinden İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Adolf Hitler ile kıyaslamasına İsrail'den sert tepkiler gelmişti.

Erdoğan, Gazze'deki olaylarda İsrail'i eleştirirken, İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığını ve desteklediğini iddia ederek, Erdoğan'ı tarihin en büyük zalim ve Yahudi karşıtı liderlerinden biri olarak suçladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Türkiye'nin Hamas'ın saldırılarına destek vermesiyle birlikte, bu politikalarıyla İran ile birlikte dünyanın en büyük terör destekçisi ülkelerden biri haline geldiğini belirtti. Katz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hamas'ın saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısını vurgulayarak Türkiye'nin terörü destekleyen ülkeler arasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.