Bist 100
9.212,02 0%
DOLAR
32 0,29%
EURO
35,07 0,18%
ALTIN
2.230,59 0,35%

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Tepki: "Antisemitizmi Körüklüyor"

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze çatışmasındaki tutumunu eleştirerek, Erdoğan'ı tarihteki en kötü antisemitlerden biri olarak nitelendirdi. Katz, Erdoğan'ın İsrail'e karşı sert açıklamalarının, tarihsel olarak antisemitizmi körükleyen liderlerin tutumlarına benzediğini savundu.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:47
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Tepki: "Antisemitizmi Körüklüyor"

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Suçlama: "Tarihin En Kötü Antisemitlerinden Biri"

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze çatışmasındaki tutumu nedeniyle tarihteki en kötü antisemitlerden biri olarak nitelendirdi. Erdoğan'ın Gazze'deki olaylar üzerinden İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Adolf Hitler ile kıyaslamasına İsrail'den sert tepkiler gelmişti.

Erdoğan, Gazze'deki olaylarda İsrail'i eleştirirken, İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığını ve desteklediğini iddia ederek, Erdoğan'ı tarihin en büyük zalim ve Yahudi karşıtı liderlerinden biri olarak suçladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Türkiye'nin Hamas'ın saldırılarına destek vermesiyle birlikte, bu politikalarıyla İran ile birlikte dünyanın en büyük terör destekçisi ülkelerden biri haline geldiğini belirtti. Katz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hamas'ın saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısını vurgulayarak Türkiye'nin terörü destekleyen ülkeler arasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Yeni destek programında emekliye ek destek! 0,69 faizli kredi her sene 0,25 indirilecek

Yeni destek programında emekliye ek destek! 0,69 faizli kredi her sene 0,25 indirilecek

İster 2 bin lira ister Ramazan kolisi: Bedavaya hak sahibine dağıtılacak

İster 2 bin lira ister Ramazan kolisi: Bedavaya hak sahibine dağıtılacak

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

Kamu Bankası ile borçlar sıfırlanacak: 70.000 TL şipşak IBAN'a yatacak

Kamu Bankası ile borçlar sıfırlanacak: 70.000 TL şipşak IBAN'a yatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rus Donanma Şefi Görevden Alındı: Ukrayna'nın Karadeniz Filosuna Saldırısı Sonrası Putin'den Hamle
2
Fransa'nın Güneydoğusunu Vuran Şiddetli Fırtına: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Kayıp
3
Netanyahu, Biden'ın Eleştirilerine Cevap Verdi: "Hamas'ı Yok Etme Politikamız İsraillilerin Çoğunluğunun Desteklediği Bir Yol
4
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Tepki: "Antisemitizmi Körüklüyor"
5
Filistin Sağlık Bakanlığı Açıkladı: İsrail'in Son 24 Saatte 8 Saldırısında 85 Ölü, 130 Yaralı
6
Binlerce Hollandalı Gösterici, Herzog'un Müze Ziyaretini Protesto Etti
7
Bir Dönemin Sonu! Theresa Mayıs Siyasete Veda Ediyor: Uzun Yıllar Sonra İstifa Kararı

Kamu Bankası ile borçlar sıfırlanacak: 70.000 TL şipşak IBAN'a yatacak

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

SSK- Bağ-Kur'luya 17-28 Nisan'da ödenecek 2. maaş tutarları netleşti: Fatura desteği bile var!

Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor

4A 4B'liye yüzde 30 zam - Nisan'da 1,35'e ek 3.000 TL ödenecek

İster 2 bin lira ister Ramazan kolisi: Bedavaya hak sahibine dağıtılacak

Başvuranlara 5.330 TL destek piyangosu çıktı! Çocuklu aileler elini çabuk tutsun

Adalet Bakanlığı dev personel alımını başlatıyor! Zabıt katibi, mübaşir... KPSS şartına dikkat

Yeni destek programında emekliye ek destek! 0,69 faizli kredi her sene 0,25 indirilecek

Migros'tan 300 TL'lik bedava alışveriş! Ramazan sofraları bedavaya geliyor

Memur olmak isteyenlere dev fırsat! KPSS'den bu puanı alan hemen başvurabilecek

Milyonlarca vatandaşa yeni fiyat verildi! Eskisini unutun, artık bu fiyata satılacak