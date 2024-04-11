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İsrail hava saldırılarında 11 sivil yaşamını yitirdi

Refah Kenti'nde İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırılarında 11 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 11.04.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 16:57
İsrail hava saldırılarında 11 sivil yaşamını yitirdi

İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin doğusunda sivilleri hedef aldığı belirtiliyor. Mezarlık yakınlarında gerçekleşen saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca, Refah kentinin Cineyne Mahallesi'ne düzenlenen saldırılarda da 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve bazı sivillerin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den Beri Sürdürdüğü Saldırılar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 545 Filistinli öldürüldü, 76 bin 94 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Yerinden Edilen Filistinlilerin Sığındığı Refah Kenti

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. Ancak İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı.

Endişe Verici Durum

İsrail güçlerinin Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alması, sivillerin güvenliği açısından endişe yaratıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde, sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

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