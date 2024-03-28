İsrail, Şifa Hastanesi’nde 200 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik saldırıları ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Ordu, Şifa Hastanesi’ne yapılan operasyonların devam ettiğini ve 18 Mart’tan bu yana gerçekleştirmiş oldukları saldırılarda 200 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.

Öte yandan İsrail ordusunun açıklamasında, El-Karara ve Emel bölgesindeki saldırıların devam ettiği ve Emel’de onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgileri de yer aldı.

7 Ekim’den bu yana İsrail’in gerçekleştirmiş olduğu saldırılarda 14 binin üzerinde çocuk, 9 binin üzerinde ise kadın olmak üzere toplamda 32 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 75 bine yakın kişi ise yaralandı.

İsrail, sağlık ve eğitim kurumlarına yönelik saldırıları ile sivilleri hedef almaya devam ediyor.