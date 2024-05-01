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Kazakistan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış müzakerelerine ev sahipliği yapacak

Kazakistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması için Almatı'da tarihi bir müzakereye ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 18:53
Kazakistan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış müzakerelerine ev sahipliği yapacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının hazırlanması için Almatı'da yapılacak müzakerelerin duyurulmasını memnuniyetle karşıladı. Müzakerelerin, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun tarihi Alma-Ata Deklarasyonu'nun imzalandığı Almatı'da gerçekleşmesinin sembolik önemine vurgu yaptı.

Tokayev, toplantının Azerbaycan-Ermenistan anlaşmalarının uygulanmasına hizmet edeceğini ve Güney Kafkasya'da kalıcı bir barışın tesis edilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Kazakistan'ın, barış sürecine destek vermek ve iyi niyet misyonunu üstlenmek için hazır olduğunu vurguladı.

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