Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, bir zamanlar Mısırlılar tarafından umut ışığı olarak görülen bir liderdi. Ancak bugün, onun yönetimi altında ülkenin ekonomik durumu nedeniyle insanlar arasında yaygın bir memnuniyetsizlik var.

Sisi'nin yönetimine destek veren halk, şimdi ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Nadia gibi birçok Mısırlı, Sisi'nin "ekonomik reform" adı altında yürüttüğü politikaların yaşamlarını zorlaştırdığından şikayet ediyor. Nadia, geçimini gazete satışıyla sağlıyor ancak artan fiyatlar nedeniyle gelirinin düştüğünü ve temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiğini belirtiyor.





Mısır'ın resmi enflasyon rakamları yüzde 38,5'e kadar düştüğünü gösterse de, bu rakamlar genellikle halkın gerçekte yaşadığı enflasyonun çok altında kalıyor. Nadia gibi birçok kişi, günlük yaşamın giderek zorlaştığını ve ekonomik olarak unutulduklarını hissediyor.

Sisi yönetimi, büyük altyapı projelerine yatırım yaparak ülkeyi kalkındırmayı amaçladı. Ancak eleştirmenler, bu projelerin aşırı maliyeti ve ülkenin ekonomik dengesini bozduğunu iddia ediyorlar.





Mısır'da yaşayan milyonlarca insan, artan yoksullukla mücadele ederken, seçimlerde Sisi'nin muhalefeti ezip geçmesi bekleniyor. Ancak muhalifler, sürekli baskı altında oldukları için etkili bir şekilde faaliyet gösteremiyorlar. İnsan hakları savunucuları da baskıcı bir ortamda çalışmak zorunda kaldıklarını ve bu durumun belgelendirilmesinin giderek zorlaştığını ifade ediyorlar.

Mısır'da Sisi'nin tekrar seçilmesinin gerçekten bir değişiklik getirip getirmeyeceği konusunda halk arasında büyük bir belirsizlik var. İnsanlar, geleceğin ne getireceğini görmek için umutla bekliyorlar