Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekâtı sürerken, Moskova Belediyesi, cepheye göndereceği askerler için dikkat çekici bir teşvik paketi açıkladı. Bu teşvik, Moskova'da yaşayan ve savaşa katılma kararı alan bireylere 1,9 milyon ruble (yaklaşık 720 bin TL) işe başlama ikramiyesi olarak sunulacak. Ayrıca, ilk yıl sonunda toplamda 5,2 milyon ruble (yaklaşık 2 milyon TL) kazanma imkânı da mevcut. Bu karar, Rusya'nın askeri ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı teşvik hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Moskova Belediyesi tarafından sağlanan teşvikle birlikte, askere giden kişilerin ilk yıl sonunda toplamda 5,2 milyon ruble (yaklaşık 2 milyon TL) kazanabilecekleri belirtiliyor. Bu ödeme, Moskova'da yaşayan ve savaşa katılan askerlere sunulan cazip bir teşvik olarak değerlendiriliyor.

Rusya, savaşı sürdürmek için yurtdışından da asker topluyor. 15 bini aşkın Nepal vatandaşı ile birlikte, Afganistan, Hindistan, Kongo ve Mısır gibi ülkelerden savaşçıların Ukrayna cephesine gönderildiği biliniyor. Bu durum, Rusya'nın savaş gücünü artırma çabalarını gözler önüne seriyor.