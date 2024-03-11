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NATO'nun 32. Üyesi İsveç, Bayrağını Brüksel'de Dalgalandırdı: Stoltenberg'ten Putin Yorumu

Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO), İsveç'i 32. üyesi olarak resmen kabul etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in ittifaka katılmasının Rusya lideri Putin'in Ukrayna politikalarındaki başarısızlığını gösterdiğini ifade etti. Öte yandan İsveç Başbakanı Kristersson, nükleer silah iddialarına karşı çıkarak ülkenin böyle bir ihtiyaç görmemediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 17:50
NATO'nun 32. Üyesi İsveç, Bayrağını Brüksel'de Dalgalandırdı: Stoltenberg'ten Putin Yorumu

NATO'nun 32. üyesi olarak resmi kabul edilen İsveç'in bayrağı, ittifakın genel merkezi Brüksel'de düzenlenen törenle dalgalandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya gelerek yapılan açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, İsveç'in NATO'da hak ettiği yeri aldığını belirterek, "Artık 5. madde kalkanıyla korunmaktadır. NATO artık daha büyük ve daha güçlü" dedi. Ayrıca, Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya katılmasının Rusya lideri Putin'in Ukrayna politikalarında başarısız olduğunu gösterdiğini vurguladı.

nato

Stoltenberg'in konuşmasında, "Başkan Putin, iki yıl önce geniş kapsamlı işgalini başlattığında, daha az NATO ve komşuları üzerinde daha fazla kontrol istiyordu. Ukrayna'yı egemen bir ülke olarak yok etmek istiyordu ancak başarısız oldu" ifadelerine yer verdi. Öte yandan NATO lideri, Ukrayna veya ittifaka katılmak isteyen diğer ülkeler konusunda da kapının açık olduğunu belirterek, "Farklı Avrupa ülkelerinin hangi yolu seçmek istediğine karar vermek Rusya'ya düşmez" dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise NATO üyeliği ile birlikte nükleer silahlara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ancak böyle bir ihtiyaç olmadığını düşündüklerini söyledi. Kristersson'un bu açıklamasıyla birlikte İsveç, NATO'nun nükleer silahları konuşlandırma planlarına karşı çıkan ülkeler arasında yer alıyor. İsveç halkının bu adıma karşı duyguları ise karmaşık; bazıları bu adımı "çok iyi" olarak değerlendirirken, bazıları ise "tarihi bir hata" olarak nitelendiriyor.

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