Netanyahu'nun oğlundan alçak 'Kürdistan' paylaşımı

Başbakan Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Gazze'deki operasyonlar sırasında skandal bir paylaşımda bulundu, bu da Türkiye'yi hedef aldığı için büyük tepki çekti. İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarına karşı dünya genelinde artan tepkilerin ortasında, Yair Netanyahu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı 'Free Kurdistan' paylaşımı, resmi kanallardan açıklama beklenen bir infial yarattı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı dünya genelinde büyüyen tepkiler arasında, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun attığı adım dikkat çekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, Yair Netanyahu, Türkiye'yi hedef alarak 'Free Kurdistan' ifadelerini kullanarak gündem oldu. Bu paylaşım, özellikle Gazze'de çocuk, bebek, sivil demeden devam eden katliamın ortasında uluslararası arenada büyük bir infiale neden oldu.





Netanyahu'nun oğlunun bu skandal paylaşımı, Türkiye'de resmi tepkilerin yanı sıra sosyal medya üzerinden de geniş bir şekilde eleştirildi. İsrail Başbakanı'nın oğlunun bu tutumu, İsrail'in Gazze politikalarına karşı dünya genelinde artan eleştirilere yeni bir boyut ekledi. Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerden de bu skandal paylaşıma karşı tepkilerin gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, Gazze ve Filistin lehine Avrupa başkentlerinde düzenlenen mitinglerle birlikte, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına yönelik tepkiler geniş bir uluslararası platformda artarak devam ediyor. Bu gelişmeler, İsrail'in dış politikasının ve liderliğinin uluslararası arenada ne kadar tartışmalı olduğunu bir kez daha gündeme getiriyor.