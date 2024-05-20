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Reisi’nin ve Abdullahiyan'ın ölümü ile sonuçlanan helikopter kazası sonrası İran’da 5 günlük ulusal yas ilan edildi

Doğu Azerbaycan’da kaza yapan helikopterde yer alan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ölümü nedeniyle İran’da 5 günlük ulusal yas ilan edildi.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 11:42
Reisi’nin ve Abdullahiyan'ın ölümü ile sonuçlanan helikopter kazası sonrası İran’da 5 günlük ulusal yas ilan edildi

Doğu Azerbaycan eyaletinden baraj açılışı dönüşünde kaza yapan helikopterde bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte, helikopterdekilerin tümü hayatını kaybetti. Yaşanan olay üzerine dini lidern Hamaney, İran’da 5 günlük ulusal yas ilan etti.

Yaşananlar üzerine İran’ın dini lideri Ali Hamaney, cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Muhbir’i geçici bir süreliğine ülke lideri olarak görev yapacağını açıkladı. Hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın yerine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Bagheri Kani atandı.

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