Bist 100
9.097,15 1%
DOLAR
31,37 0,42%
EURO
34,06 0,51%
ALTIN
2.092,7 2,45%

Tıp Dünyası Şokta Bebeğin Beyninden Doğmamış İkizi Çıkarıldı

Şangay’da 1 yaşındaki bir bebek, kafatasının büyüklüğü ve hareketlerindeki aksaklıklar nedeniyle hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede bebeğin beyninin içinde gelişmemiş ikizinin fetüsü olduğu anlaşıldı. Bu olay, tıp tarihinde nadiren görülen bir durum olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 03.03.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 11:36
Tıp Dünyası Şokta Bebeğin Beyninden Doğmamış İkizi Çıkarıldı

BEBEĞİN BEYNİNDEN İKİZİ ÇIKTI

Çin’in Şangay kentinde yaşayan 1 yaşındaki bir bebek, ailesi tarafından kafatasının normalden daha büyük olması ve motor becerilerindeki sorunlar sebebiyle doktora götürüldü. Doktorlar, bebeğin kafatasını çeşitli yöntemlerle görüntülediklerinde, şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştılar. Bebeğin beyninin içinde, doğmamış ikizinin fetüsü bulundu.
bebek

BEYNİNDEKİ FETÜS AYLARCA BÜYÜMÜŞ 

Vaka raporuna göre, bebeğin beyninde sıvı birikmesi ve basınç artışı olduğu görüldü. Daha detaylı incelemeler sonucunda, bebeğin anne karnındayken bir ikiz kardeşi olduğu ama ikinci bebeğin yeterince gelişemediği ve kardeşinin kafatasının içine gömüldüğü ortaya çıktı.

Doktorlar, fetüsün üst vücut kısımlarının, kemiklerinin ve hatta tırnaklarının oluştuğunu, rahimdeki kardeşinin içinde kaldığı süre boyunca büyümeye devam ettiğini belirtti.

bebek

TIP TARİHİNDE NADİR BİR OLAY Yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki fetüs, başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Bu olay, tıbbi literatürde sadece 18 kere rapor edilen nadir bir durum olarak kayıtlara geçti.

bebek

Çin’de 2015 yılında da benzer bir olay yaşanmıştı. Bir erkek bebeğin testisinde, doğmamış ikizinin fetüsü bulunmuştu. 20 günlük bebek, doğduktan sonra testis torbasının şişmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Bebeklerin beyninde ikiz fetüsü nasıl oluşur? Bebeklerin beyninde ikiz fetüsü oluşması, çok nadir görülen bir durumdur. Bu durum, ikiz gebelikte bir bebeğin diğerinin içine girerek onun parçası haline gelmesi sonucu oluşur. Bu duruma tıpta “fetus in fetu” adı verilir.

Bebeklerin beyninde ikiz fetüsü tehlikeli midir? Bebeklerin beyninde ikiz fetüsü, beynin sıkışmasına, sıvı birikmesine, basınç artışına ve nörolojik sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, bu durumun erken teşhisi ve tedavisi çok önemlidir.

Bebeklerin beyninde ikiz fetüsü nasıl tedavi edilir? Bebeklerin beyninde ikiz fetüsü, cerrahi müdahale ile tedavi edilir. Fetüs, bebeğin kafatasından dikkatli bir şekilde çıkarılır. Operasyon sonrası, bebeğin beyninin durumu takip edilir.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık bu kadar limit kullanabilecekler

Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık bu kadar limit kullanabilecekler

Dev proje duyuruldu! O şartı sağlayan gençlere 100.000 TL nakit destek sunulacak

Dev proje duyuruldu! O şartı sağlayan gençlere 100.000 TL nakit destek sunulacak

Bakanlık kesenin ağzını açtı! O şartı sağlayanlara düşük faizle 750 bin TL kredi!

Bakanlık kesenin ağzını açtı! O şartı sağlayanlara düşük faizle 750 bin TL kredi!

Sadece KPSS puanıyla personel alımı başladı! Aile Bakanlığı müjdeyi verdi

Sadece KPSS puanıyla personel alımı başladı! Aile Bakanlığı müjdeyi verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tıp Dünyası Şokta Bebeğin Beyninden Doğmamış İkizi Çıkarıldı
2
Gazze’de savaşa son verecek anlaşma yakın mı? Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmeleri başladı
3
Netanyahu’nun Haberi Olmadan ABD’ye Giden Gantz’a Tepki: İsrail’in Tek Lideri Benim
4
ABD Başkanı Biden'den Gazze açıklaması: Seyirci kalmayacağız
5
Ünlü Youtuber MrBeast, Elon Musk'ın teklifini reddetti.
6
Netanyahu'nun oğlundan alçak 'Kürdistan' paylaşımı
7
Mısır seçimlerinde Sisi yeniden cumhurbaşkanı adayı

Dev proje duyuruldu! O şartı sağlayan gençlere 100.000 TL nakit destek sunulacak

A101'de kadınlar gününe özel flaş indirim! Hediye düşünenler 5.199 TL'ye alabilecek

Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık bu kadar limit kullanabilecekler

4A 4B 4C emeklilerinin beklediği tarih verildi! Herkese 3000 TL para verilecek

Tam kıvamında, yapışmayan krep böyle yapılıyor! Tüm püf noktalarıyla pratik krep tarifi

Çayın yanına yumuşacık lezzet! Pratik yapımıyla sultan sarması tarifi

Sadece KPSS puanıyla personel alımı başladı! Aile Bakanlığı müjdeyi verdi

Altın almak isteyen elini çabuk tutsun! Son fırsat treni kaçıyor uyarısı geldi

Bakanlık kesenin ağzını açtı! O şartı sağlayanlara düşük faizle 750 bin TL kredi!

Böreğin içine bir şişe dökünce çıtır çıtır yapıyor! En lezzetli börek sizinki olacak

Kripto paralar uçuşa geçti! O coinleri alanlar paraya para demiyor

Ehliyeti olan işsizlere müjde! Şartlar kaldırıldı: Şoför alımı başladı