Tıp Dünyası Şokta Bebeğin Beyninden Doğmamış İkizi Çıkarıldı

BEBEĞİN BEYNİNDEN İKİZİ ÇIKTI

Çin’in Şangay kentinde yaşayan 1 yaşındaki bir bebek, ailesi tarafından kafatasının normalden daha büyük olması ve motor becerilerindeki sorunlar sebebiyle doktora götürüldü. Doktorlar, bebeğin kafatasını çeşitli yöntemlerle görüntülediklerinde, şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştılar. Bebeğin beyninin içinde, doğmamış ikizinin fetüsü bulundu.



BEYNİNDEKİ FETÜS AYLARCA BÜYÜMÜŞ

Vaka raporuna göre, bebeğin beyninde sıvı birikmesi ve basınç artışı olduğu görüldü. Daha detaylı incelemeler sonucunda, bebeğin anne karnındayken bir ikiz kardeşi olduğu ama ikinci bebeğin yeterince gelişemediği ve kardeşinin kafatasının içine gömüldüğü ortaya çıktı.

Doktorlar, fetüsün üst vücut kısımlarının, kemiklerinin ve hatta tırnaklarının oluştuğunu, rahimdeki kardeşinin içinde kaldığı süre boyunca büyümeye devam ettiğini belirtti.

TIP TARİHİNDE NADİR BİR OLAY Yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki fetüs, başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Bu olay, tıbbi literatürde sadece 18 kere rapor edilen nadir bir durum olarak kayıtlara geçti.

Çin’de 2015 yılında da benzer bir olay yaşanmıştı. Bir erkek bebeğin testisinde, doğmamış ikizinin fetüsü bulunmuştu. 20 günlük bebek, doğduktan sonra testis torbasının şişmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Bebeklerin beyninde ikiz fetüsü nasıl oluşur? Bebeklerin beyninde ikiz fetüsü oluşması, çok nadir görülen bir durumdur. Bu durum, ikiz gebelikte bir bebeğin diğerinin içine girerek onun parçası haline gelmesi sonucu oluşur. Bu duruma tıpta “fetus in fetu” adı verilir.



Bebeklerin beyninde ikiz fetüsü tehlikeli midir? Bebeklerin beyninde ikiz fetüsü, beynin sıkışmasına, sıvı birikmesine, basınç artışına ve nörolojik sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, bu durumun erken teşhisi ve tedavisi çok önemlidir.

Bebeklerin beyninde ikiz fetüsü nasıl tedavi edilir? Bebeklerin beyninde ikiz fetüsü, cerrahi müdahale ile tedavi edilir. Fetüs, bebeğin kafatasından dikkatli bir şekilde çıkarılır. Operasyon sonrası, bebeğin beyninin durumu takip edilir.