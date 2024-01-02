Ünlü Youtuber MrBeast, Elon Musk'ın teklifini reddetti.

MrBeast, Elon Musk’ın X çağrısına neden hayır dedi?

YouTube’un en çok izlenen ve sevilen YouTuber’ı MrBeast, Elon Musk’ın X platformunda video yayınlaması için yaptığı çağrıyı geri çevirdi. MrBeast, X’te para kazanmanın henüz yeterli olmadığını ve videolarının çok pahalı olduğunu söyledi.

X, YouTuber’ları Kendine Çekmeye Çalışıyor

X, Elon Musk’ın sahibi olduğu yeni bir sosyal medya platformu. X, kullanıcılarına reklam gelirlerinden pay vererek içerik üreticilerini kendine çekmeye çalışıyor. X, geçen yıl başlattığı reklam geliri paylaşım programıyla içerik üreticilerine toplam 5 milyon dolar ödediğini duyurdu. Bazı kullanıcılar da X’ten büyük paralar kazandıklarını iddia etti.

MrBeast, X’te Yayın Yapmayı Reddetti

MrBeast, gerçek adıyla Jimmy Donaldson, YouTube’da 225 milyon aboneye sahip bir fenomen. MrBeast, videolarında milyonlarca dolar harcayarak izleyicilerine eğlenceli ve ilginç deneyimler sunuyor. MrBeast, X’te de 25 milyon takipçisi olan bir hesap açtı ancak burada hiç video yayınlamadı.

X’teki bir kullanıcı, MrBeast’e X’te de video yayınlamasını istedi. Bu isteği destekleyen biri de X’in sahibi Elon Musk oldu. Musk, MrBeast’e “X’te video yayınlamak ister misin?” diye sordu.

MrBeast, bu soruya sert bir cevap verdi. MrBeast, “Videolarımın yapımı milyonlarca dolara mal oluyor ve X’te bir milyar izlenme alsam bile bunu karşılayamazlar. X’te para kazanma imkanı daha iyi olduğunda belki deneyebilirim” dedi.

MrBeast, Elon Musk’ın Hayranı

MrBeast, Elon Musk’ın X’teki isteğini reddetmesine rağmen Musk’ın hayranı olduğunu söyledi. MrBeast, “Elon Musk’ı çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Onun yaptığı işleri takdir ediyorum. Ama X’te video yayınlamak şu an için mantıklı değil” dedi.

Elon Musk da MrBeast’e karşı saygılı bir tavır sergiledi. Musk, “MrBeast’in videolarını çok beğeniyorum ve onun X’te de başarılı olacağını düşünüyorum. Ama kararını anlıyorum ve saygı duyuyorum. Umarım ileride X’te görüşürüz” dedi.